Horecanieuws: Heaven's Kitchen verkocht, wordt restaurant Jaxx Marina

Jaxx Marina wordt een restaurant. Lankhaar kocht het pand samen met vrouw Marloes en compagnons Mark en Raymond. Met die compagnons bestiert hij ook Brasserie 155 in Vught en brasserie Pastis in Rosmalen. Sinds 2002 runt hij samen met zijn vrouw Bistro Tante Pietje aan de bekende Korte Putstraat in Den Bosch.



,,Het concept komt in het verlengde van die zaken te liggen", aldus Lankhaar. ,,We drogen vlees in de zaak, serveren een lekkere kreeft of een vis in zoutkorst. We willen alle dagen van de week geopend zijn en in het weekend kun je er ook terecht om te borrelen." De naam Jaxx Marina heeft niet speciaal een betekenis, 'maar klinkt gewoon lekker'. ,,En marina verwijst natuurlijk naar de haven."