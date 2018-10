Herbouw 'Febo-pand' (eindelijk) gestart

Het pand van de Febo en het aangrenzende pand worden opgeknapt, augustus vorig jaar werden ze door brand verwoest. ,,Het zijn monumentale panden, het moeilijke van het opknappen zit in de wanden", zegt de uitvoerder van bouwbedrijf Pennings. ,,Die behouden we, maar binnen is alles weggebrand."



De gevels worden hersteld, er komt een nieuw dak op te liggen. Half maart kunnen de huurders weer terugkeren. De komende maanden is Pennings met een team van ongeveer 15 man bezig met het herstel. Het is behelpen: in het centrum is er weinig ruimte om te manoeuvreren. In de smalle Sophiastraat staan daarom bijvoorbeeld de bouwunits van Pennings.