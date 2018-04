Heuvelstraat: 'speelgoedpand' uit 1924 en buurpand worden 'JD'

Althans, dat wil de sportwinkelketen die vooral in schoenen handelt. Het bedrijf heeft een vergunningsaanvraag ingediend om de twee panden om te bouwen. Ook de zijkant van het Alexanderstraatje - vooral een veredeld pisstraatje - wordt dan opgeknapt.



Het Britse bedrijf opende in 2013 voor het eerst winkels in Nederland, enkele jaren later nam het Perry Sport en Aktiesport over. In de Heuvelstraat was al een kleine winkel gevestigd, die verhuist en wordt flink groter (al kunnen ze bij JD nog niet precies vertellen om hoeveel vierkante meter het in totaal gaat).