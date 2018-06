Heuvelstraat verliest na 46 jaar 'Haags hart': ,,Raar om te stoppen"

Philipsen is een mooie kerel: lacht makkelijk, neemt geen blad voor de mond. Toch dat 'Haagse hart' van hem, Philipsen groeide op in de stad achter de duinen. Hij zat er zelfs met voormalig burgemeester Peter Noordanus in de klas. ,,Het was geen vriend van me, laat ik het zo zeggen."



Hoe een Hagenees in Tilburg terecht komt: de jonge Philipsen trok voor het nachtleven naar Antwerpen, Eindhoven en Tilburg. En daar zag hij een kans. ,,De Randstad was vergeven met boetiekjes, helemaal vol. Tilburg nog niet." Apart was het zeker, blikt hij terug, om als 23-jarige naar Tilburg te trekken. Hij ging boven zijn winkel aan de Heuvelstraat wonen. Zonder de zee, zeelucht en duinen van zijn jeugd.



In die tijd werden winkels in het Tilburgse stadshart nog veelal door families gerund. De leerspeciaalzaak, winkel met porselein en de bruidszaak zijn stuk voor stuk verdwenen. ,,Nu zijn het meer filiaalbedrijven en heel veel schoenenzaken."