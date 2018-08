Honden verboden in het Spoorpark. Goede zaak? Of onzin?

Misschien is 'park' de verkeerde benaming, zegt De Haas: ,,Het is een sport- en recreatieterrein, en voor kinderen is het een grote speeltuin. Ze spelen in de waterbeek, op het talud met gras. Daarom willen we een schoon park waar je niet op hoeft te letten als je sport, speelt of gaat zitten. Een park dat over vijf jaar ook nog als veilig en schoon wordt ervaren."



Het is niet te doen, aldus de secretaris, om aan de poort te gaan staan om te selecteren welke hondenbezitter zich wel goed gedraagt en binnen mag, en welke niet. Daarbij: ,,Al ruim je de poep op, dan is het plekje nog niet schoon."