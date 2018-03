Horecanieuws: Bon Sjef gestopt

Bon Sjef probeerde boven het niveau van een eetcafé uit te komen. Met op de menukaart seizoensgebonden producenten. Maar net als bij La Guitarra eerder dit jaar, kampte ook Bon Sjef met een gebrek aan goede (vaste) koks.



,,Het is geen nieuws, maar er is een extreem te kort aan keukenpersoneel", aldus ondernemer Ton de Groen. Bon Sjef was genoodzaakt om een extra sluitingsdag in te voeren. Met als consequentie minder inkomsten. Dat is mede de oorzaak dat Bon Sjef permanent sluit. ,,Je kunt wel ZZP'ers inzetten, maar dat is geen goede oplossing. Veel te duur als je zes dagen open wil zijn. En dat moet eigenlijk toch wel in het voorjaar."