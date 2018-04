Horecanieuws: Na jaren dromen, gaat Bosnisch eetcafé Klopa open

Hostel Roots één jaar en 5.000 gasten later: 'De beste keuze ooit'

31 maart Za 30 mrt: 'Een hostel in Tilburg? Vast. Voor de toeristen zeker ...' Een jaar geleden werd er soms lacherig gedaan over de komst van Hostel Roots. Maar ook vanuit de professionele hotelwereld was men nieuwsgierig. Want een hostel in Tilburg, zou dat nou wel levensvatbaar zijn?