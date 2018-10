Horecanieuws: Plan voor karaokebar in Tilburgse binnenstad

Do 18 nov: Er zijn plannen om een karaokebar te openen in het pand van shooterbar Chupitos aan de Tilburgse Heuvel. Of daardoor de shooterbar verdwijnt, is nog niet bekend.

Na een paar jaar afwezigheid lijkt het erop dat de binnenstad weer een karaokebar krijgt. The End Karaoke, met vestigingen in Amsterdam en Nijmegen, wil in Tilburg neerstrijken. Een crowdfundingscampagne om het concept ook in Tilburg van de grond te krijgen, is net succesvol afgerond.

Nog niet zeker

Het gaat om hetzelfde pand waar ook shooterbar Chupitos is gevestigd. Wat het voor de shooterbar betekent, is onduidelijk. De karaokebar zou zich namelijk ook op de eerste verdieping kunnen vestigen, die staat nog leeg en te huur (maar in de crowfunding wordt er over een overname gesproken).

Bij Chupitos willen ze vooralsnog niet uitgebreid commentaar geven. De onderhandelingen lopen op dit moment, er is nog geen handtekening gezet. De twee partijen verwachten er 'heel binnenkort' uit te zijn.

Áls The End in Tilburg neerstrijkt, heeft de binnenstad weer een volwaardige karaokebar. Iets verderop aan de Heuvel kon dat ook een tijdje bij Vivian Choo, maar die zaak was na twee jaar alweer uitgezongen.