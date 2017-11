Horecanieuws: Polygonale loods laat voor het eerst nieuwe gezicht zien, 'prachtig en overweldigend'

Ma 27 nov: Van een vervallen, glazen loods naar een droom van een horecagelegenheid. De ingrijpende transformatie van de monumentale polygonale loods aan het Burgemeester Stekelenburgplein in EVE is compleet.

door Bas Vermeer

'Overweldigend', 'prachtig geworden' en 'zoiets had Tilburg nog niet'. Het zijn de eerste reacties die de ondernemers achter EVE op kunnen tekenen.

Wat opvalt bij het binnenstappen is hoe ruim de loods is. De ruimte waar vroeger treinen op werden geknapt is elf meter hoog, de buitenkant van het pand is helemaal van glas.

Contrasten

Een gigantische afzuigkap - ruim 2 bij 2 meter - domineert de eetzaal. De kap is omgebouwd tot lamp en kan met de nog functionerende kraanbaan uit 1938 verplaatst worden. In een metershoog kunstzinnig uurwerk draaien raderen, een verwijzing naar het spoor. De smeerputten van weleer werden opgeknapt en van eikenhout en glas voorzien, biertanks liggen onder het glas.

Het moderne contrasteert fijnzinnig met het karakter van de monumentale loods. De rails liggen er nog. Er werd expres niet tegen de muren gebouwd, maar gekozen voor een strak vormgegeven kubus waarin de keuken, faciliteiten, zitplaatsen en een balkon met uitzicht op de zaal zijn verwerkt. En vanuit de zaal, er is ruimte voor 220 gasten, liggen het station en de LocHal vol in het zicht.

Volledig scherm EVE Tilburg. © Jan van Eijndhoven

'Droom'

Voor de ondernemers zelf is het nog wennen. ,,Alsof ik in een droom rondloop", zegt Martijn Lavoir, één van de EVE-partners. ,,We zijn met dit plan 3,5 jaar geleden begonnen. Het is een beetje onwerkelijk." Voor EVE-partner Ronald van den Ende vallen de puzzelstukjes nu op hun plaats. ,,Van lampen tot het meubilair, we hebben alles speciaal laten produceren. En nu zien we het samenspel."

De nieuwste horecagelegenheid van de stad telt zo'n 45 medewerkers, goed voor 30 FTE. EVE is vanaf 9 december elke dag geopend. ,,Van ontbijt tot de late borrel." De keuken is Frans en Nederlands 'met een eigen twist'. ,,Een mooie risotto met gesponnen gort (gerst) bijvoorbeeld."

De kaart is nog in de 'uitprobeerfase'. Nu staat er (onder meer) yoghurt met bosfruit op, verse croissants en muffins, croques, maar ook bavette, oesters, Tilburgs hertfilet en gegrilde seizoensgroenten met geitenkaas. Er zijn kindergerechten en een kaaskar rijdt rond.

Officieel open

Het is wel nog even wachten op de officiële opening: op zaterdag 9 december gaat EVE voor het eerst open voor publiek. Tot die tijd zijn er try-outs (de eerste twee avonden met gasten hebben ze net achter de rug). In de lente wordt er werk van het terras gemaakt. Er komt een terras in de voormalige draaischijf en aan de zuidkant van het pand.

De naam betekent overigens Eten Voor Eten, de horecagelegenheid wil jaarlijks minimaal 100.000 maaltijden aan het World Food Programme aan het UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) doneren.

Volledig scherm EVE Tilburg. © Jan van Eijndhoven