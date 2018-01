Horecanieuws: De 'smaak van Peru' strijkt aan de Spoorlaan neer

Ma 8 jan: Van authentiek Turks en Bosnisch naar Peruaans. De wereldkeuken in Tilburg krijgt steeds meer vlees op de botten; woensdag opent eetzaak Marcia's Taste of Peru in verzamelgebouw BANK15 aan de Spoorlaan.

door Bas Vermeer

,,Superspannend, maar ik heb er een goed gevoel over", vertelt onderneemster Marcia Paredes. Ze woont sinds een jaar of 20 in de stad, komt oorspronkelijk uit Arequipa in Peru. De liefde en het gezinsleven brachten haar hier. ,,Ik ben altijd Peruaans eten blijven bakken en koken, voor vriendinnen bijvoorbeeld."

Ze begint met haar zaakje in BANK15, op de begane grond van het 'creatieve verzamelgebouw' krijgen startende ondernemers een kans om hun eerste schreden te zetten. De veganistische eetzaak De Groene Chef opende er vorige maand, iets verderop zit de broodje-per-centimeter-zaak van Harrie van de Pas.

Gerechten

De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de lomo saltado bijvoorbeeld, een typisch gerecht uit Peru met reepjes gemarineerde steak. En de arroz con pollo (kip met rijst). Mettertijd wil ze ook de befaamde Peruaanse ceviche - rauwe in limoen gemarineerde vis - aan het avondmenu toevoegen.

Op de lunchkaart staan (uiteraard) empanadas, de gevulde pasteitjes, en de pan con chicharron. Dat zijn sandwiches met kalkoen of varkensvlees. Cuy - nog zo'n typisch Peruaans gerecht - ontbreekt, de gemiddelde Nederlandse eter is niet zo van de geroosterde cavia. Ze glimlacht. ,,Dan krijg ik de dierenbescherming op mijn dak. In Peru is dat net zoiets als het houden van een varkentje dat je voert met de overblijfselen uit de keuken."

Opkomst

Ze begint op een goed moment, er is steeds meer aandacht voor de Peruaanse keuken. In Amsterdam en Den Haag zijn er al verschillende restaurants. Ondertussen boekt restaurant Central in Lima het ene na het andere succes, al jaren op rij hoort het bij de beste restaurants ter wereld.

Hoewel het spannend is, heeft ze er zin in. Ze werkte 17 jaar in vaste dienst in de horeca, begint nu voor het eerst voor zichzelf. ,,Al mijn hele leven wil ik dat. Als ik het niet doe vraag ik me later af waarom ik het nooit heb geprobeerd. En het leven is te kort om ergens spijt van te hebben."