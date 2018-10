Je bent 11 en staat als supportact in Poppodium 013: 'Klinkt vet jongens!'

De mannen van Okapi - de tweeling Koen en Mat van der Heijden en hun schoolmaat Willem van den Hurk - werden door de band Hippe Gasten gevraagd om als support te komen spelen. Op het Jupilerpodium, voor het eerst. Of ze nerveus zijn? In de kelder van het machtige Poppodium wordt er - even voor aanvang - amechtig 'nee' geschud. En het lijkt te kloppen: tijdens de soundcheck staan ze er professioneel bij, klinkt de muziek lekker. Al wordt er even op elkaar gevit als de start niet soepel is. ,,Geen ruzie maken jongens", klinkt het uit de coulissen. Even later gevolgd door: ,,Klinkt vet jongens!"

Swingt

Wel, het openingsnummer van de mannen tijdens het optreden gaat over de band zelf. Om zich voor te stellen. Nummer twee is getiteld ‘Iets Doen’ en gaat over de plastic troep in de zee ('waar we iets aan moeten doen'). En de afsluiter is in het Engels. ,,Dat is het nummer Here Comes The Summer", vertelt Mat. ,,Een lied over een muziekfestival in Vlieland waar we een keer op vakantie gingen."