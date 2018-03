Kaalslag aan de Piushaven: 'Alsof de gemeente bang is voor wild groen'

Straatbeeld: 'Poep­mij­nen­veld' in het Vrijheidspark

29 maart Do 29 mrt: Blijkbaar is een creatieve geest de poepoverlast in het Tilburgse Vrijheidspark he-le-maal beu. In het veldje tussen de monumenten staan bij elke drol vlaggetjes. Het zijn er veel.