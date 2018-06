Katterug-drieluik: 'De Katterug is essentieel, ze vertelt over ons verleden als stad'

In het originele - maar nooit helemaal uitgevoerde ontwerp van Bakema- telt het Koningsplein twee hoge, langgerekte woongebouwen (het huidige Van Dal/Bever Sport en een woongebouw aan de Piusstraat), die als vleugels het plangebied omarmen. ,,Aan de voet van De Katterug zou een groot warenhuis komen, de Bijenkorf of warenhuisketen Ter Meulen", zegt Van der Hagen. ,,Op het Koningsplein zou het gaan bruisen. Wat Bakema probeerde, maar dat herkent niemand nu, ik ook niet, was om een nieuwe stedelijke ruimte te creëren."



Het nieuwe Koningsplein zou als moderne ontmoetingsplek en marktplaats tussen de nieuwe gebouwen liggen. Voetgangersstromen zouden massaal vanuit de oude stad de Paleisring oversteken. Het autoverkeer zou zelfs door een tunnel worden geleid, zodat onbelemmerde passage voor voetgangers mogelijk werd. De Kattenrug maakte geleidelijk de hoogtesprong van oude stad naar nieuwe city (het nieuwe centrum), het was het verbindende gebouw.



Opvallend was dat De Katterug geen uitgesproken voor- of achterkant mocht hebben, het kwam vrij in de nieuwe openbare ruimte te staan. Daarom werden de galerijen niet aan één zijde aangebracht, maar verdeeld over de beide lange gevels van het gebouw, zodat een gevarieerd beeld ontstond.