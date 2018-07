Kermisopbouw-kijkers kijken

Een groep mensen met eigen gebruiken, manieren en folklore. De jonkies racen rond op de fiets, de telelens in de aanslag. De stamoudsten hangen dagen aaneen achterover in het zadel (van de fiets of - nog beter - een scootmobiel). Een buidel shag bij de hand. Foto's maken? Doen ze niet aan. Ze knikken instemmend of afkeurend, al naar gelang hoe de opbouw vordert.



Voor veel mensen die niets met de kermis hebben, is dít het mooiste moment. Het mooie volk aan de voet van de attracties.



Een aantal exemplaren: