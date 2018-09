Kleinste hotel van Tilburg klaar voor eerste gasten

Za 1 sept: Het is nog onverwacht ruim, het kleinste hotel van Tilburg. Volgende week slapen de eerste gasten in het tiny house aan de Burgemeester Brokxlaan. Het oogt in ieder geval schattig.

Een uitklaptafelje met twee krukjes, een kleine doucheruimte met toilet en bed waar je niet uit moet vallen. Het is flink verhoogd zodat eronder veel ruimte is om dingen op te slaan. In het kleinste hotel van de stad (25 vierkante meter) is het een beetje behelpen, maar dat is juist de charme ervan.

,,Superleuk", zegt Marion Leijtens van Hostel Roots. Samen met partner Koen Molkenboer runt ze sinds anderhalf jaar hostel Roots aan de Stationsstraat.

Aparte locaties

Nu komt daar het kleine hotel met één kamer in de Spoorzone bij. ,,Het is altijd leuk om bezig te zijn met aparte locaties. Er is ook steeds meer belangstelling voor tiny houses, mensen kunnen hier ervaren hoe het is om er te wonen."



Het huisje staat er al veel langer, het wordt gebruikt door SDK Vastgoed (bouwer van Clarissenhof) en de gemeente. In het tiny house zitten het Spoorzone-informatiecentrum, een kantoortje en nu dus het mini-hotel.

Herbruikbaar

Het huisje is een bijzonder exemplaar in de categorie 'tiny houses'. Het bestaat uit vier modules die op en naast elkaar zijn gezet. De modules werden ontwikkeld door Finch (een bekende naam op het gebied van mini-huizen), zijn helemaal elektrisch en 95 procent van het materiaal is herbruikbaar. De modules zijn per vrachtwagen verplaatsbaar en zo ontworpen dat ze tot vijf of (tijdelijk) zelfs zeven bouwlagen stapelbaar zijn.

'Evolutionair bouwen', noemen ze het.

De Roots-eigenaren gaan nu in ieder geval voor een jaar het hotelletje bestieren. Dat Leijtens en Molkenboer nu neerstrijken in de Spoorzone is geen toeval: voor de twee geliefden het eerste hostel van Tilburg openden, keken ze al rond in het gebied.

,,We zijn in het gebouw hiertegenover (waar Smederij en Fontys in zitten, red.) gaan kijken of het een geschikte locatie was om het hostel te beginnen. Maar toen wisten we niet hoe leuk de Spoorzone was, we woonden hier nog niet. Dat is nu wel anders. Nu zouden we het zo doen."

Ten Miles

Het minihotelletje is volgende week in gebruik. Er wordt al samengewerkt met andere spelers in de Spoorzone. Een overnachting zal ongeveer 100 euro kosten. Daar zit dan een gratis EVE-ontbijtje bij in, er is een borrelplankje bij RAW, er staat bier van de LOC Brewery klaar en de overnachters komen op gastenlijst van Club Smederij te staan. ,,Zo leren ze meteen de stad en Spoorzone kennen."