Leegstand? Maak van een monumentale kantoorvilla een hip woongebouw: 'Iedere kamer was een puzzel'

Kunnen we de monumentale kantoorvilla Heuvelring 100 - waar je amper iets aan mag veranderen - ombouwen tot woongebouw met 13 appartementen? De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en omgevingscommissie waren in het begin ietwat huiverig om toestemming te geven, maar het antwoord is nu een volmondig 'ja'.



Begin deze maand werd de transformatie - die in totaal twee jaar in beslag nam - afgerond. Het resultaat is jaloersmakend mooi. De entree herinnert aan de grandeur van eind 1800, maar dan gegoten in een modern, hip zittend jasje. Ieder appartement in het gebouw is anders. De voormalige herenkamer bestaat voornamelijk uit hout en het appartement in de vroegere badkamer heeft nog tegeltjes uit de jaren '30. Het is iedere keer of je een andere wereld binnenwandelt.