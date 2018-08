Met broodpater Poels naar de plek waar het allemaal begon: 'Ik was een echte pater en deugde niet'

Twee Sub­way-vestigin­gen in Tilburgse centrum sluiten de deuren

30 juli Ma 30 juli: Twee van de zeven Subway-filialen in Tilburg sluiten de deuren. De vestigingen aan de Spoorlaan en het Piusplein gaan dicht. Daardoor blijft er maar één zaak in de het centrum over: aan de Burgemeester Brokxlaan.