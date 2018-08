Na sushi-stad nu burger-city: Tilburg slibt dicht met hamburgerzaken

Eerlijk gezegd heeft ondernemer heeft Valentijn Prince, eigenaar van Burger Business, liever niet dat Five Guys óók gaat bezorgen in de stad (zoals ze in Eindhoven al doen).



,,Dan wordt het wel een flinke concurrent. Toch vind ik het een aanwinst. Dat zie je ook in Eindhoven: die stad had het de laatste jaren zwaar, maar krijgt door de komst van bekende zaken een internationale uitstraling. In Tilburg zie je hetzelfde gebeuren door de komst van Taco Bell, Dunkin' Donuts en Five Guys. En dat kuthoekje bij het Piusplein wordt toch maar mooi een Burger King."



Zorgen maakt-ie zich niet. De burgerzaken verschillen onderling ook aardig van elkaar. Zo zijn de burgers van Five Guys prijzig: een burger met bacon en kaas kost elf euro. ,,En Johnny's Burger is bijvoorbeeld goed in halal. Het is vooral de bezorgmarkt die uit elkaar dreigt te klappen. In 2015, toen we begonnen, waren er 75 bezorgzaken, nu bijna 120." Als onopvallende nieuwkomer maak je bijna geen kans, besluit Prince.