Nachtleven verliest een oudgediende: afscheid van De Gin Gin. 'Er zijn nog zoveel andere dingen die ik wil doen'

Het feestje ontstond omdat Jeroen Opstelten (alias Ben Penn) zelf iets miste. ,,Er moest iets in de stad gebeuren, dat idee hadden meer mensen op verschillende vlakken. Ook Draaimolen is rond die periode begonnen. Voor die tijd werden er ook wel feestjes gegeven, maar die kwamen niet echt van de grond."



Van meet af aan was De Gin Gin een vreemde eend in de bijt. Met muziekstijlen die bijna nergens anders te horen waren. Zwarte jazz, rock 'n roll en soul. Gaandeweg ging het meer de breedte in: zo kwam hiphop en afro erbij.



Het feest begon, door zijn aparte stijl, klein. ,,Eén van de mooiste momenten was het derde feestje in de Smederij. Opeens keilange rijen voor deur, de club had toen nog echt het underground-gevoel. Die charme paste heel goed bij het concept."