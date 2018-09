Niet te klein, te oud, te gedeukt of te lelijk: chefkoks Houtloods en Auberge verwerken het in de lunch

Vrij 28 sept: Kipschnitzels die tegen de uiterste houdbaarheid zitten, van die groentemix-zakken waar kortingsstickers op zijn geplakt. Die eigenlijk op het punt stonden om bij de Plus in de vuilnisbak te verdwijnen. Het is niet echt de kost die je op Tilburg Culinair verwacht.

Tot je ziet welke handen de zakken hanteren, het vlees trancheren. Chefkoks Ralph Blaakenburg (Auberge) en Nik Tonglet (Houtloods) zijn met een keukenbrigade van Chef's Level druk in de weer voor een No Food Wasted- lunch. In Tilburg en omstreken is voedsel gered dat anders zou worden weggegooid. ,,De te grote bieten hebben we al verwerkt in een bietensoep", vertelt Tonglet.

Bieten kunnen te groot zijn, jazeker: of in ieder geval te groot voor de consument in de supermarkt. Als het ook maar een beetje afwijkt van wat gangbaar is, wordt het in de supermarkt niet verkocht. Denk aan te kromme komkommers of een wortel met uitstulping.

Zonde

Zonde, vertelt Sander Overweg van restaurant De Houtloods. ,,Deze lunch is er niet om een statement te maken, we willen gewoon hier vandaag met verschillende partijen uit de stad praten over voedselverspilling. De lunch dient als inspiratie."

Auberge en De Houtloods werken voor de lunch samen met de organisatie achter NoFoodWasted, dat is een app die producten die tegen de houdbaarheidsdatum lopen in kaart brengt. Zo kun je afgeprijsde waar bij Tilburgse supermarkten afhalen. Volgende week laat die app voor het eerst ook zien bij welke restaurants in de stad je overgebleven voedsel af kunt halen. Onder meer De Houtloods, Auberge en RAW doen daar aan mee.

Mooi moment voor een lunch dus. De twee chefkoks kregen vanuit NoFoodWasted 'te kleine, te gedeukte, te lelijke of bijna te oude ingrediënten aangeleverd'. Die kwamen van Tuin de Es, Bioboerderij ‘t Schop, Stadstuin Tilburg, maar ook van De Rooi Pannen en de Plus. En dat levert dat een prima meergangenlunch op.

Varkenswangetjes

Maar weerspiegelt het ook de dagelijkse praktijk?