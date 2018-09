Nieuw digitaal parkeerloket drijft Tilburgse ondernemers tot wanhoop: 'Ik werd zó boos'

In tegenstelling tot de twintig telefoontjes van Leon Wolf, had ondernemer Sander van Ham 'maar' tien telefoontjes nodig. Nu is het nog wachten of het geregeld is. Kwaad is 'ie niet. ,,Maar het kost tijd en energie. Het systeem is gewoon onduidelijk."



Hij beschrijft welke handelingen hij moest verrichten voor twee vergunningen, als je die uitschrijft ben je een A4'tje verder. Kers op de taart was in ieder geval het moment dat hij - als zelfstandig ondernemer - een werkgeversverklaring moest uploaden. Zelfs nadat hij aangaf zijn eigen baas te zijn. Hij lacht. ,,Toen heb ik maar een brief aan mezelf gestuurd: 'Beste Sander, je mag de auto mee naar huis nemen' en die geüpload. Toen was het goed."



Bij de klachtentelefooncentrale van P1 staan ze hem overigens allervriendelijkst te woord. ,,De telefoniste en ik hebben er samen om gelachen, die telefonisten kunnen er ook niks aan doen. Waarom de gemeente dit uitbesteedt, begrijp ik wel. Maar ik neem aan dat je dit ook doet om het makkelijker te maken. Met het oude systeem had ik nooit problemen."