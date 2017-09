Nieuwkomer Willem II-straat: STUEN, hoe een 'bromance' uitgroeide tot hippe mannenwinkel

Do 14 sept: Mannen die winkelen haten. Zelfs die groep, en die is best groot, proberen ze bij nieuwkomer STUEN aan de Willem II-straat een 'thuis' te geven. ,,De 'one stop shop' voor mannen", vertellen kersverse eigenaren Mark Voets (25) en Martijn Mutsaers (28).

door Bas Vermeer

Een winkel die er als een woonkamer uitziet. Waar je als man gewoon relaxed een kopje koffie gaat drinken zonder de druk om iets te kopen, klinkt het. Ze je broek op maat laten maken, terwijl je in de tuin een krantje leest. Waar je zo nu en dan aan de cocktailbar kunt hangen.

Verbouwing

Ondernemers Mark en Martijn noemen dat 'het thuisgevoel'. STUEN is dan ook Deens voor woonkamer. Het voormalige pand van bakkerij Sourdough was vrij donker, maar oogt nu heel licht. ,,We hebben anderhalve maand buiten en twee maanden binnen verbouwd", vertelt Mark. ,,Behalve de elektriciteit en beveiliging hebben we alles zelf gedaan."

Voor de winkelkenners: je zou STUEN kunnen zien, vertellen de twee, als de tegenhanger van TIEN aan de Nieuwlandstraat. Bij STUEN verkopen ze 'alles voor de man'. De hoofdmoot bestaat uit kleding: van shirts en pantalons tot stropdassen en schoenen. Ook het interieur wordt verkocht. ,,Stuk voor stuk door ons uitgezocht, geen grote merken als Hugo Boss, maar kleinere die dat stapje naar grote bekendheid nog net niet hebben gezet. Denk aan Samsøe & Samsøe bijvoorbeeld."

Bromance

Dat er een 'bromance' aan de winkel ten grondslag ligt, is toepasselijk. Tijdens een illegaal feestje in de bossen, vier jaar geleden, schuilden ze samen voor de regen. Het klikte: ,,Een maand later ging Mark al een weekendje weg met mij en mijn vrienden."

Het idee voor de winkel begon met een gemis. ,,Ik wilde een losse pantalon kopen, maar buiten de Zara en H&M om was er heel weinig aanbod", vertelt Martijn. ,,Toen beseften we dat er nog een flink gat zit tussen winkels als Jimmy's en Reissue." Daarbij, en dat woog zwaarder, werkte hij bij een kredietverzekeraar, 40 uur achter de computer. ,,Ik miste het sociale aspect."

Mark was net afgestudeerd als interieurvormgever, had al een bedrijfje. Samen besloten ze een jaar geleden de sprong te wagen: een eigen winkel. En yep, dat is bij tijden best pittig.

Vooral in de laatste dagen voor de opening. ,,Vannacht om kwart voor 4 gingen we weg, vanmorgen stonden we er om 8 uur weer", glimlacht Mark. Martijn: ,,We werken nu 100 uur per week, maar dat kost nul energie omdat we er plezier in hebben."