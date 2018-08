Nóg een burgerzaak naar stadshart Tilburg: 'We komen speciaal voor de burger-oorlog'

,,We zijn dit jaar gestart in Alphen en Dreumel in Gelderland", vertelt Steenis. ,,We openen voor het eind van dit jaar een vestiging in Eindhoven, Breda en daar komt Tilburg nu ook bij."



Zoals de naam al doet vermoeden is het een prijsvechter. ,,Je hebt al een hamburgermenu, met friet en frisdrank, voor 3,95 euro", vertelt 'ie. ,,Het duurste menu is 5,95 euro. McDonald's lijkt met 7 á 8 euro voor een menu goedkoop te zijn, maar wij zijn dat echt."



Hoe dat überhaupt mogelijk is? Zo kun je toch geen winst maken? ,,We maken de broodjes en hamburgers helemaal zelf." Hij lacht. ,,En ik hou gewoon van goedkoop."