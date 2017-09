Op bezoek bij bitterballenbakkers: bieten, zwezerik of rendang, alles past in 'het leukste meisje van de klas'

Vrij 13 sept: Je kunt ze van 'simpele' bieten maken. Van oesterzwam, Thaise curry of van dure kreeft. De bitterbal in het Tilburgse horecalandschap is allang niet meer traditioneel gevuld, maar reïncarneert in tientallen gedaantes.

door Bas Vermeer

Snackcity Tilburg herbergt een flink aantal ambachtelijke bitterballenbakkers. Koks en creatievelingen die zelf een vulling bedenken of maken.

Dat neemt niet weg dat bij de meeste horecagelegenheden nog altijd de bitterballen van De Jong, Van Geloven en Van Tra de hoofdmoot vormen. ,,Helemaal niet erg", zegt de Tilburgse snackgoeroe Culisjors. ,,Neem De Jong, ook daar gaan ze ambachtelijk te werk en zijn ze trots op hun bitterballen. En terecht."

Wist je, vervolgt hij, dat er in kroketten- en bitterballenland een Amsterdamse en Tilburgse school is? ,,De Amsterdamse banketbakker die vullingen maken versus de Tilburgse slagers. De eerste groep gebruikt blokjesvlees, de tweede draadjesvlees. En dat verschil merk je." Zelf probeert 'ie vol liefde de almaar opduikende nieuwe bitterballen uit. ,,Die met chorizo van Smeer 'M is erg lekker, die met oesterzwam van De Spaarbank ook."

Tijd voor een rondgang langs drie creatieve bitterballenbakkers. Om te praten over smaken, mislukkingen, duurzame bitterballen en de bereiding.

Volledig scherm Martine van Leeuwen. © Jan van Eijndhoven

'Meer dan 100.000 bitterballen'

Bitterballen van rundvlees, met chorizo en paprika, van Hollandse groenten, garnaaltjes, geitenkaas en Thaise kipcurry. Je kunt het zo gek niet bedenken of broodjeszaak Smeer 'M in de Spoorzone heeft het al geprobeerd. Van de voornoemde vullingen hebben ze een eigen bitterballenlijn gemaakt. Ze vullen ze net zo goed met shoarma of asperges.

Maar niet iedere bitterbal is een succes, vertelt eigenaresse Martine van Leeuwen. Zo was er de glutenvrije bal met zalm en dille, maar dat bleek logistiek gezien te veel werk. ,,We hadden een aparte frituurpan nodig en er was eigenlijk niet zoveel vraag naar." Na het frituren van de eerste geitenkaas-bitterballen zat de frituurpan onder de kaas ('we hadden een steviger soort kaas nodig') en de Roze Maandag-bitterballen lieten ook een bittere smaak achter. Ze lacht: ,,Die waren heel mooi knalroze vanbuiten, maar na het frituren bleef er van de kleur niet veel over. Gelukkig hadden we wel een mooi roze saus om dat te compenseren."

Smeer 'M bestaat nu bijna 3 jaar en werkt samen met het Goirlese bedrijf MVS Snacks om de bitterballen te maken. ,,Wij leveren de recepten, daar beheersen ze het ambacht." Eigenlijk wilde Van Leeuwen met schoonbroer Milan Schöningh een foodtruck met bitterballen beginnen, maar het mondde uit in broodjeszaak.

Edoch, de liefde is gebleven: Smeer 'M verkoopt nog altijd bitterballen. En veel ook: ,,Tijdens een festival als Mundial gaan er 50 dozen met 60 stuks bitterballen doorheen." Hoeveel ze er naar schatting heeft verkocht? Tienduizenden? Ze glimlacht: ,,Ik denk dat het er inmiddels wel meer dan 100.000 zijn."

Volledig scherm Christ Vermeer en zijn zwezerik- kreeftbitterballen. © Jan van Eijndhoven

De bitterballenfreak

Dan mag je een 'bitterballenfreak' zijn, dan nog kun je een kapitale beginnersfout maken. De kreeft- en zwezerikbitterballen zijn nog maar net uit het vet of Christ Vermeer neemt een hap. En zo verbrandt de chefkok en uitbater van Bij Vermeer zijn gehemelte. Hij loopt even weg.

Het zijn dan ook ferme jongens met een vulling van zo'n 45 gram waar de modale bitterbal 10 gram lichter is. Prijzig zijn ze ook: met 1,70 euro per bal behoren ze tot de duurste van de stad. Maar de bitterballen van Bij Vermeer spelen dan ook mee in de Eredivisie. Qua vulling - kreeft en zwezerik (kostbare ingrediënten) - en het bijhorende proces.

,,Och, het is zo'n fucking rotwerk", glimlacht Vermeer. ,,Zwezerik is orgaanvlees met allemaal uitstulpingen die je stuk voor stuk moet ontvliezen voordat je de vulling maakt. Anders krijg je taaie stukjes in de bitterbal." Waarom 'ie ze dan toch maakt? ,,Omdat ik zwezerik geweldig vind. Ik ben een bitterballen- en orgaanfreak."

Hoe je zo'n zwezerikbal maakt: van het vlees bouillon trekken en door laten koken tot het fond wordt. Daar moet uiteindelijk vlees bij tot een papje ontstaat. ,,Dat is de salpicon, zo noemen de ze vulling van de bitterbal." Daar balletjes van draaien, paneren, in de vriezer en paar uur later in het eiwit en weer paneren. ,,Een dubbele bescherming, zodat ze niet in de frituur gaan lekken." De totale bereidingstijd neemt 9 uur in beslag.

,,Een tijdje maakten we bitterballen van gorgonzola, dat leek me wel grappig omdat je ze nergens ziet." Tot 'ie na bijna elke sessie de frituurpan schoon kon maken vanwege lekkende ballen. ,,Daarom zie je ze dus nergens."

Volledig scherm Kok Dries van Gorp en Erik Wannemakers © Jan van Eijndhoven

'Leukste meisje van de klas'

De bitterbal is het leukste meisje van de klas, lacht Spaarbank-uitbater Erik Wannemakers. ,,Iedereen heeft de frikandel al op bezoek gehad, de kroket is te groot." En, belangrijker, het is nog een duurzaam meisje ook.

Bij Spaarbank willen ze verspilling terugdringen en dat streven galmt tot in de bitterballen door. Neem de oesterzwambitterballen bijvoorbeeld: de zwammen worden op het koffiedrab van de zaak geteeld. Na een Fruits des Mer-weekend wordt wat er overblijft verwerkt tot bitterbal. ,,Dan heb je dus bitterballen met een vulling van wulken, garnalen, venusschelpen en mosselen."

Als er tomatenrisotto en burrata op het menu staat, verschijnen in de dagen daarna bitterballen met die vulling in de horecagelegenheid. ,,Vroeger waren horecaondernemers blij als er veel vuilniszakken met voedsel weg werden gegooid, een teken dat het winkeltje goed draait", vertelt Wannemakers. ,,Gelukkig verandert het denken van mensen. Voedselproductie kost tijd en energie, beiden zijn schaars en dus is verkwisting kostbaar."

Niet dat ze alles bij Spaarbank rücksichtslos tot bitterbal draaien. ,,Het verschil tussen afval en waste (Engels voor verspilling - red.)", vertelt 'ie. ,,De bitterbal is uitstekend voor restverwerking. Daar kan mooi de misvormde groente in of een stuk vlees dat er op een bord niet mooi uitziet maar nog perfect in orde is. Die spullen zijn niet per se verkoopbaar, maar nog wel goed. Dat is geen afval, maar waste. "