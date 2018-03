Oud-rechercheur spit door historische misdaden van Tilburg: 'Als de Heikese kerk eens kon praten...'

Dat is ook niet nodig, zo blijkt als hij een paar verhalen laat lezen. Het zijn historische thrillers op zakformaat. Over 'de stelende en rovende klepperman van Tilburg' bijvoorbeeld. Of neem het verhaal 'Wittenbrood met een weijnich groenen kaes' (witbrood met een beetje groene kaas) waarin de vergiftiging van Adriaen Nademaels en zijn jonge neefje in 1678 uit de doeken wordt gedaan.



De dader is de Tilburgse Catalijne van Ammelroi. Als zij hoort dat Adriaen - haar ex - haar trouwplannen wil dwarsbomen, nodigt ze hem uit. Onder het voorwendsel dat ze Adriaan terug wil.



'Catalijne was voor zijn komst al begonnen met eten', tekent van Erve op, 'toen hij dat zag, zei hij: 'Eet ghij een stuck?' Catalijne antwoordde daarop: 'Ja, wilde mee-eten? Wij hebben soo dickwils samen gegeten ende gedroncken, wij mogen nu weleens samen doen.' Zij gaf hem direct een boterham in de hand. Onmiddellijk begon Adriaen Nademaels ervan te eten en toen de boterham op was, vroeg hij aan Catalijne: 'Maeckter mij nog een, die smaeckt mij wel.'



Arme Adriaen. De boterham (met een beetje groene kaas) was vergiftigd. Hij nam een stuk mee naar huis, gaf dat aan zijn neefje. De twee overleden na een vreselijke lijdensweg. Tegen de tijd dat de zaak was ontrafeld, bleek Catalijne al gevlucht.