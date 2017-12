Over dromen en bonen: Bosnisch eetcafé in prominent hoekpand Heuvelring

Woe 20 dec: Een keer geen nieuwe burgertent in de binnenstad, maar bonen en dromen. In het prominente hoekpand aan de Heuvelring 102 strijkt Bosnisch eetcafé Klopa neer. ,,We dromen hier al jaren van."

door Bas Vermeer

Klopa - Bosnisch voor eten - wordt het eerste horeca-avontuur van broer en zus Mirsad en Mirha Ramić. Al een jaar of zes zijn ze op zoek naar een geschikt pand in Tilburg. ,,Maar het was het vaak nét niet. Dit pand is perfect."

Wens

De wens wortelt dieper. ,,Eigenlijk wilden mijn broer en moeder samen iets beginnen", vertelt Mirha (34). ,,Maar mama overleed in de week dat ze zich bij de Kamer van Koophandel had ingeschreven." Een hartstilstand op 49-jarige leeftijd.

Zoon en dochter zetten haar wens voort. Van huis uit zijn ze thuis in de Balkan-keuken. ,,Heel veel vlees, echt grillen", zegt Mirha. ,,Al schemert er bij ons eetcafé ook Europees in door, in de lekkere salades bijvoorbeeld."

Echt Bosnisch eten? Als voorbeeld noemt ze Ćevapčići, worstjes van gehakt. Zelf is ze verzot op Bosnische bonensoep. ,,Maar die zetten we maar één keer per week op de kaart. Die soep is heel machtig." Ze glimlacht. ,,Een bordje is genoeg voor de hele dag."

Vlucht

Broer en zus kwamen op jonge leeftijd naar Nederland, gevlucht voor de oorlog. ,,Ik was negen. We vertrokken uit Srebrenica, net op tijd, een dag later kon niemand meer weg. Alles ging op slot." Zelf heeft ze er amper herinneringen aan, 'alleen kleine flitsjes', veel is zwart.

Mirha weet nog dat ze met haar broer en vader ergens schuilde. ,,Er vielen granaten," blikt de 34-jarige terug. Ze heeft zelf twee jonge kinderen. ,,Ik vond het spannend, besefte toen niet dat mijn ouders doodsangsten uitstonden."

Ze werden opgevangen in Den Bosch, kwamen in Tilburg te wonen. En nu is er Klopa. ,,Ik ga niet meer zo vaak als mijn vader en broer terug naar Bosnië, op vakantie, maar het blijft toch een onderdeel van je."

Verbouwing

In het prominente hoekpand moet nog veel gebeuren, er komt een nieuwe bar in, vloeren en keuken. De locatie is voor veel Tilburgers bekend, vertelt Hormax-makelaar Ronald Loonen. ,,Lange tijd was café Het Witte Huis er gevestigd, een bekende kroeg. Daarna, zo'n 15 jaar geleden, was het de Yeti Bar."