Piushaven: 'Rolstoel 'm erin'

Horecanieuws: Nieuwe koers voor Lunchroom Katterug

20 januari Za 20 jan: Op zaterdag zit lunchroom De Katterug barstensvol. Gelegen zo pal naast de ingang van de Emmapassage en aan het begin van de markt is er genoeg volk dat even binnen schiet voor een koffie met een gebakje, een lunch of een bord kipsaté.