'Poedelnaakt' Amerika door: Tilburgse birthdaysuit-boys flikken het weer

'Dit keer', want voor Maurice en Laurence is het 'ruilreizen' onderhand gesneden koek; de twee babbelen gemakkelijk en krijgen heel wat gedaan voor een shirt. Zo reisden ze in 2013 van Portugal naar Oezbekistan (in 5,5 maanden) en in honderd dagen van Chili naar Panama. Amerika was trip nummer drie, voor het eerst in gezelschap van broer Gerard.



,,Het idee ontstond in 2013, Maurice wilde met dit project afstuderen", vertelt Laurence. Grafisch vormgever Maurice maakte een shirt met daarop de gezichten van de broers. Ze beginnen naakt - dat is goed voor het verhaal - en kijken al ruilend hoe ver ze komen.



Inmiddels bevalt de manier van reizen zo goed, dat ze niet anders meer willen. ,,Door het ruilen kom je in contact met de inwoners, zie je de kant van het land die toeristen niet zien. Stel je bent een buitenlander en komt bij mij op de bank slapen, dan toon ik je een Tilburg dat niet in de reisgidsen staat."