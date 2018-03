Primark Tilburg meldt: opening medio juni

door Bas Vermeer

'Medio juni' wordt vermeld bij de Primark-vacatures die sinds een paar dagen de wereld in zijn gestuurd. Tot nu toe blonk het bedrijf vooral nog uit in vaagheden over de opening. 'De nieuwe winkel van Primark in Tilburg is naar verwachting aanstaande zomer gereed', liet een PR-medewerker begin deze maand nog weten.

Pissig

Op de opening van de kledingreus wordt al geanticipeerd in de stad. Bij café Anvers is bijvoorbeeld verbouwd om de verwachte extra drukte in de binnenstad straks aan te kunnen. Grappig genoeg trok de Primark al (pissige) bezoekers naar Tilburg: op Google viel te lezen dat 'ie al open was. Inmiddels is die informatie verwijderd.

In en rond de Primark wordt druk gewerkt om het pand klaar te stomen. Een aanklacht in de vorm van graffiti is ook al opgedoken: 'DEPRIMARK Sell Less', zo valt buiten te lezen.

Volgens de PR-medewerkster zorgt de nieuwe winkel voor lokale werkgelegenheid. 'Naar verwachting worden bijna 300 banen gecreëerd'. Hoe ze dat berekend hebben (en hoeveel fte dat is), wordt verder niet toegelicht.