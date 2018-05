Solar-huisfeest in de Tuinstraat wordt legendarisch: 'Dikste feest ooit'

In de achtertuin van Pallieter zijn ze op vrijdagmiddag druk in de weer met de voorbereidingen. Of nu ja, druk: elf van de veertien huisgenoten zijn op dat moment aan het drinken op een ander feestje in Maastricht. ,,En de capabele huisgenoten zijn aan het werk", lacht Johan Wipkink (26). ,,Ik regel het, dus ja, ik voel me een beetje verantwoordelijk dat het ook echt goed komt."



Wie binnen wil, moet zich door een dixie wurmen. De dj-booth is een halve (bij de schroot opgehaald) Volvo waarvan de koplampen als stroboscoop dienen en op de wc kun je karaoke zingen. Jupiler heeft 750 liter bier cadeau gedaan, de shotjesbar staat klaar en er is wodka in fusten. ,,De 250 gasten drinken gratis", vertelt Wipkink. ,,En we werken met een gastenlijst, Solar heeft duidelijk de boodschap meegegeven dat het geen Project X mag worden."



Maar legendarisch wordt het zeker. Al lieten ze de glijbaan voor wat het was en zagen ze uiteindelijk ook niks in de freakshow. ,,Die vrouw wilde hier aan haken in de boom hangen", zegt Roest. Dat vonden de heren toch iets te ver gaan.