Spoorpark: bouw Tilburgse 'Playstation-killer' begint deze maand

De Jong vormt samen met Rens Verbruggen (ontwerper skateboard-parken) en Mike Dobber (directeur Hall of Fame) het kernteam van deUrban Sport Area. Het is liefdewerk oud papier, oftewel: ze verdienen er niets aan. ,,Alle onderdelen van de Urban Sports Area zijn openbaar toegankelijk, dat is ook de kracht."



Maar ze zijn er nog niet helemaal, vertelt De Jong. ,,We zijn constant op zoek naar fondsen en subsidies. Bij de bouw van de skatebowl en het bikepark zijn we heel erg gematst door de bouwers. En dan heb ik het niet over een korting van een paar procent. Zonder hun hulp was het gewoon niet gelukt."



De dromen? Ze zijn naarstig op zoek naar sponsers om de laatste puntjes op de i te zetten. Ze willen nog een boulder-area: twee rotsen waar jong en oud kan klimmen. Daarnaast willen ze het bikepark verharden en meer obstakels voor bijvoorbeeld skateboarders op het gladde beton rond de Urban Sports Area. ,,Denk aan een bankje waar je op de leuning een trucje kunt doen. We zijn druk met de financiering, de ruimte is er in ieder geval al voor gereserveerd."



Er komt nog een crowdfunding van de kwartiermakers aan.