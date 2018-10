Stadsportret Ivan Otten: 'Van miljoen omzet met twee restaurants, naar rij bij de voedselbank'

,,Je kunt alles beter in één keer krijgen, dan verspreid over tien jaar", klinkt het opgewekt. Hij ziet het ongelovige lachje van de verslaggever ,,Ik weet het, maar ik zit echt zo positief in elkaar. Ken je de serie Sluipschutters? Mijn broer Jochen Otten speelt erin. Die hebben er een scene van gemaakt. Zal ik hem laten zien?"



In de scene vertelt Jochen, die sprekend op Ivan lijkt, aan Ronald Goedemondt hoe 'super het met hem gaat'. Ja, hij is failliet maar de schuldsanering is 'te gek hoor. Ze doen je boekhouding'. Dat 'ie niet in zijn huis kan blijven wonen, is ook te gek. 'Nieuwe omgeving, lekker bij opa en oma, zien die ook vaker de kinderen'. En zo gaat het door tot 'Ivan' onder een vrachtwagen loopt. Al wat van hem resteert is een opgestoken duim.



,,Vier jaar geleden opgenomen. Daar heb ik met Jochen ontzettend om moeten lachen." Toch had de die tijd, ondanks zijn positivisme, wel degelijk een donkere kant. ,,De burn-out was het heftigste. Angstaanvallen, niet meer op drukke pleinen durven, veel slapen. Dat hersteltraject heeft een jaar geduurd. Boeken lezen, naar de psycholoog gaan, in retraite."