Straatbeeld: De Tilburgse 'burger-oorlog' begint

Tilburg krijgt roof­top-bar, midden in de stad: 'Dit wordt zó vet'

5 juli Do 5 juli: Over een jaar staan mensen met een biertje in de hand op een immens terras bovenop het oude postkantoor aan de Spoorlaan. Tilburg krijgt een rooftop-bar midden in de stad. ,,Dit wordt zó vet", zegt Jaap van Ham.