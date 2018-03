Straatbeeld: 'Poepmijnenveld' in het Vrijheidspark

Zwemtocht tegen kanker komt naar de Piushaven: ,,We mikken op honderden deelnemers"

27 maart Vrij 23 mrt: De Piushaven is een mooi evenement rijker: Swim to Fight Cancer komt naar Tilburg. Tijdens een zwemtocht van 2 kilometer in de haven wordt er geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. De organisatie mikt op 250 tot 500 deelnemers.