Straatbeeld: Snapt u het nog?

Katterug-drie­luik: 'De Katterug is essentieel, ze vertelt over ons verleden als stad'

2 juni Za 2 Juni: Het is groot en grof, met al die galerijen, het is lelijk en moet weg. Dat kún je zeggen over De Katterug, maar dan doe je het verleden geen recht én heb je geen oog voor de kansen die er liggen. Zo stelt Ton van der Hagen, architect, stedenbouwkundige en onderzoeker.