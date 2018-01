Streetview bedankt: heel de wereld kan voortaan door smerig Tilburg wandelen

Terugblik op de dood van Het Rooie Manneke: 'Vergeving was er al voor hij stierf'

31 december Zo 31 jan: Begin dit jaar verloor Tilburg een van zijn markantste inwoners: Het Rooie Manneke. Diens zoon, Johan Bosters (46), blikt terug op een bewogen jaar. ,,Leo had het altijd over zijn fans, we dachten dat hij in een waanwereld leefde."