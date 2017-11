Studentendispuut treurt om dood Loebas: 'Ons meest geliefde en gewaardeerde lid'

Stadscamping wil verpauperde treinwagon uit 1932 redden: 'Een aanwinst voor het Spoorpark'

24 november Vrij 24 nov: De historische restauratiewagon die weg staat te kwijnen achter het tijdelijke busstation in de Spoorzone wordt opgeknapt en komt in het nieuwe Spoorpark te staan. Dat is het plan van de Tilburgse Stadscamping.