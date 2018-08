Suppenderwijs de Piushaven over: 'Surfen, maar dan zonder golven'

'Oh god', klinkt het als twee sup-nieuwelingen ('Stand Up Paddling') onder brug Den Ophef door moeten. Het is laag, ze moeten bijna liggen op de plank. En er valt een 'kut' als ze voor het eerst proberen balans te vinden op de 'sup-borden'.



Dat 'suppen' mag dan wel een rage zijn - en het is niet al te moeilijk - toch is dat wennen. Even de balans vinden.