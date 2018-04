Surrealistisch doolhof trekt in oude postkantoor Spoorlaan: bouw begint deze maand (en duurt een jaar)

,,Vanwege de supercentrale ligging, dicht bij het station, is het de ideale locatie voor het doolhof", vertelt Joep van Gorp. De Tilburger, eigenaar van cultureel bureau Qanvas, haalt het doolhof naar de stad. ,,De ligging is belangrijk voor ons, want we verwachten veel bezoekers van buiten de stad."



Daarnaast beschikt het voormalige postkantoor over hele hoge ruimtes. ,,Bijna zes meter, daardoor is er veel ruimte om het doolhof op te bouwen."