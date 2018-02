Taarten bakken voor wereldberoemde dj's en de koning: 'Het begon als een grap'

Het begon allemaal met de taart die Claudia voor de verjaardag van zoon Nick maakte. Pim had nog nooit een taart gebakken. ,,Maar ik had er wel een mening over", zegt hij. ,,De taart was hartstikke mooi, maar niet lekker. Toen zei Claudia: 'Nou eigenwijs, als jij het beter kunt...'"



Pim nam de handschoen op, ging bij de bekende Oisterwijke patisserie Robèrt van Beckhoven in de leer. En dat klikte. ,,Ik was al een jaar of twintig account- en salesmanager bij allerlei bedrijven, maar daar was de lol wel af."



Terwijl hij lekkere taarten leerde maken, besloot zij - als voormalig interieurstyliste en grafisch ontwerper - er een schepje bovenop te doen. Ze bekwaamde zich in de Amerikaanse (met botercremé) en Engelse manier (veel met icing) van taarten decoreren.