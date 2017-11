Tekort aan 'snelle jongens': Tilburgse bezorgwereld speurt zich suf naar scooterrijders

Za 25 nov: De bezorgwereld beleeft gouden tijden. Gek genoeg is er in Tilburg toch een nijpend tekort aan scooterrijders die met maaltijden door de stad willen crossen.

door Bas Vermeer

Tilburgers bestellen steeds gemakkelijker online een maaltijdje en de bezorgzaken schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch zit er een broze schakel in de keten: er zijn niet genoeg scooterrijders.

Vijver

De zaken vissen veelal in dezelfde vijver met scooterbezorgers. Een vijver die de laatste jaren rap slinkt. Waar dat aan ligt? Valentijn Prince en Daan Loon van Burger Business wijzen erop dat het halen van een scootercertificaat duurder is geworden én dat jongeren tegenwoordig vanaf 16,5 jaar al autorijles mogen nemen. Ergo: het autorijbewijs ligt voor het gevoel om de hoek. ,,Ze hoeven geen twee jaar meer te overbruggen."

De lonen omhoog gooien? Bij Taco Mundo krijgt een 15-jarige 4,06 euro (netto, toeslagen en vakantiedagen zitten erin), een 18-jarige 6,42 euro en een 21-jarige 13,50 euro. ,,Geen vetpot", beaamt eigenaar Lars van Gestel. ,,Maar ze mogen de fooien houden en goede chauffeurs - ze zijn het visitekaartje van de zaak - betaal ik graag wat meer. Met vakkenvullen kunnen ze meer verdienen, maar is dat leuker werk?"

'Flow'

Want de baan heeft mooie kanten. In de zomer en lente dan. ,,Muziek aan en in een lekkere flow door de stad rijden", zegt scooterbezorger Aycan Yildirim (22) van de zaak Gezond Eten Tilburg. Voor de student toegepaste psychologie is het bezorgen een prima bijbaan. ,,In de zomer is het heerlijk, T-shirt aan en zonnebril op."

Hij verdient 'redelijk', al zijn er beter betaalde bijbanen. ,,Maar het is een toffe baan met fijne collega's. En in de avonduren, dus het past goed bij mijn studie."

Het is leuk werk, tenzij er sneeuw ligt. De herfst en winter kunnen guur zijn. Daar ligt een ander deel van het probleem: dan is de baan weinig aanlokkelijk. Van Gestel en Yildirim hebben het idee dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt veel minder bereid is om op de scooter de kou te trotseren. Yildirim: ,,In de winter is het ook echt doorbijten."

Beknotting

Het tekort aan scooterbezorgers beknot de bedrijfsvoering, vertellen verschillende ondernemers. Bij Burger Business komen ze zo'n 15 tot 20 scooterbezorgers te kort. ,,De laatste zes weken is het echt erg", aldus Prince en Van Loon ,,We willen ook in de Reeshof gaan bezorgen, maar daar is op dit moment niet genoeg mankracht voor."

Op internet lazen ze hoe een Nijmeegse burgerzaak vandaag en morgen dicht moet vanwege het tekort aan personeel. Dat is een rampscenario. Afgelopen weekend moesten ze zélf als bezorgers bijspringen. ,,Niet heel erg, maar ja, dat is in principe niet de bedoeling", zegt Prince.

Economie

Het probleem is deels uit luxe geboren. ,,De bezorgmarkt groeit gigantisch", zegt Gijs van de Wiel, eigenaar van negen Domino's zaken, waarvan twee in Tilburg. ,,En het consumentengedrag is ontzettend veranderd. Mensen bestellen sneller omdat het betaalbaarder, gemakkelijker en gezonder is geworden."

,,In Tilburg al helemaal", vult Van Gestel aan. ,,Er zijn nu iets van 75 bezorgrestaurants, drie jaar geleden stond de teller op minder dan zestig. En het aanbod is heel divers." Ook hij moet vanwege het personeelstekort soms zelf met maaltijden de stad in.

De zaken zetten inmiddels alle zeilen bij om aan nieuwe bezorgers te komen. Sinds deze week hangt er bij Burger Business een spandoek aan de gevel: er is een startersbonus, gratis hamburgermenu's voor tipgevers én de bezorgers die de overstap van fiets naar scooter maken, krijgen een deel van hun examen vergoed. Bij Taco Mundo spelen ze met het idee om het scooterrijbewijs voor bezorgers te betalen als ze twee jaar in dienst blijven.

Dan maar fietsen?

Opvallend genoeg gaat het alleen om scooterbezorgers. Personeel voor op de elektrische fietsen (veel 15-jarigen) staat in de rij om aan de slag te gaan. 'Burgerbaas' Prince glimlacht. ,,We zijn al drie jaar aan het bakkeleien of we voor alleen maar fietsen moeten gaan, maar dat is in sommige gevallen toch te langzaam."

Bij Domino's - ooit goed voor 25 scooters, nu 16 - zijn ze druk bezig met de overstap naar elektrische fietsen. ,,We willen meer zaken in Tilburg openen, zodat die allemaal een kleiner gebied bestrijken. Dan is de fiets ideaal. Niet alleen duurzaam, maar ook goedkoper."