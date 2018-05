Tilburg aan de Tölsch: nieuwe microbrouwerij duikt op in Noordhoek

Het bier wordt gebrouwen bij de Stadsbrouwerij Tilburg, aan de Noordhoekring 75. Niet te verwarren met Stadsbrouwerij 013 aan de Piushaven. De brouwinstallatie in het in ere herstelde koetshuis is gloednieuw. René Stenvert brouwde, láng voordat het hip werd, in de bijkeuken al bier in plastic emmertjes. Gaandeweg werd dat steeds professioneler: nu kan 'ie tot op de graad nauwkeurig de ketels afstellen.



Stadsbrouwerij Tilburg is een 'Bourgondische familie-microbrouwerij'. Vrouw Yvette helpt mee, evenals dochter Sanne en haar vriend Bas. Kleinzoon Mex (3) is nog net niet in een ketel met bier gevallen.



De missie: Tilburg voor eens en altijd als bierstad op de kaart zetten. Dat er steeds meer kleine brouwerijen zijn - LOC Brewery, KraftBier, Torens Tilburg - juichen ze dus alleen maar toe. ,,En daar mogen nog veel meer brouwerijen bij", zegt Sanne Stenvert. ,,Tilburg heeft een rijke brouwhistorie, La Trappe op steenworp afstand en de grootste amateurbrouwvereniging van Nederland. Brouwen past bij Tilburg."