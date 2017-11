Tilburg in miniatuurvorm: Heuvelse kerk en Paleis-Raadhuis passen in de palm van de hand

Stadsportret: Leslie Smits, we­reld­ver­be­te­raar met (getatoeëerde) gouden handen

10:54 Woe 22 nov: 'Leslie, wat heb je voor oude troep bij?' Gino Zeeman staart naar de gammele droogkap die beste vriend Leslie Smits achter in de auto heeft liggen. Een kap die in de dagen daarna handig wordt omgebouwd tot schemerlamp. Zeeman: ,,En dan is die troep opeens 'wauw'."