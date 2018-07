Tilburg krijgt rooftop-bar, midden in de stad: 'Dit wordt zó vet'

Van Ham werkt niet alleen samen met Van Gorp, maar ook met Gijs van der Velden, de eigenaar van Cookaholics. Ze denken aan een gastrobar-concept: waar kwaliteitseten, -bier, wijn en cocktails hand in hand gaan.



De drie zijn sinds april 2017 met de plannen bezig, maar hielden het lange tijd stil. ,,Het gaat zo rap met de stad, het lijkt wel alsof de laatste jaren álles in Tilburg kan", zegt Van Ham. Hij glimlacht. ,,We vertelden de grote biermerken over deze plannen, je had ze met de ogen moeten zien knipperen. 'Wat gebeurt er toch allemaal in dat dorp?'"