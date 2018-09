Tilburg vol tegeltuinen: 'Dit begint echt een probleem te worden'

De tuinen die er in Tilburg zijn, worden steeds vaker vol gelegd met tegels. Dat is niet alleen lokaal maar ook landelijk een probleem. Inmiddels voert Overgaauw samen met een aantal andere mensen actie in Tilburg. Op Instagram-account Tegellover - de naam is ironisch - leggen ze de versteende tuinen op beeld vast (en dat oogt ietwat absurdistisch).



Daarnaast voorziet 'Tegellover' Tilburgse kroegen van bierviltjes met overpeinzingen én bedrukken ze tegels in de stad met leuzen. 'Ik hou van een tuin vol tegels' en 'na regen komt wateroverlast'. Er liggen nu zo'n 100 tegels met opdruk in de stad, daar komen er de aankomende week nog eens 100 bij.



,,Het is niet alleen de hittestress, die tegeltuinen houden ook het water tegen na een flinke regenbui. Daardoor ontstaat wateroverlast. En de biodiversiteit in de stad neemt af." Lees: weinig bloemen, minder bijen.