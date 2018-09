Too Good To Go-app strijkt in Tilburg neer: 'Superleuk, anders moeten we het eten weggooien'

Inmiddels is de app in 20 steden actief. ,,We zijn op 22 januari in Amsterdam gestart met een klein team en breiden stapje voor stapje uit", aldus Marieke Graat van Too Good To Go. ,,Zodoende komen we in het najaar richting Brabant en Limburg. In oktober lanceren we in Tilburg maar ook in Eindhoven. Inmiddels hebben we in Nederland 75.000 maaltijden ‘gered’.”



De officiële lancering in Tilburg is eigenlijk pas volgende maand, toch zijn er nu al aardig wat ondernemers aangesloten bij de app. Naast Appelsien en Bakker Bart doen ook WAAR Tilburg, de CousCousbar, Ekoplaza, Coffee Fellows, Marcia’s Taste of Peru en (binnenkort) De Groene Chef mee.