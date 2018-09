Veel rumoer vooraf, maar Stadscamping kijkt terug op rustig verlopen seizoen: 'Overlast? Nee joh'

,,Sommige dingen vielen mee, sommige dingen vielen tegen", zegt buurtbewoonster Bep Boons, één van de mensen achter de petitie. ,,De herrie viel mee, maar er reden wel auto's over het fietspad." Achteraf had de petitie misschien niet gehoeven, zegt ze. ,,We werden er ook door overvallen. Er zouden hier 30 tot 50 tenten komen te staan, zeiden ze, maar via via kwamen we er achter dat het ook om grotere camping-evenementen ging."



Boons, haar achtertuin grenst aan het campingterrein, was extra voorzichtig omdat er een jaar eerder een groot feest op het achterterrein werd gehouden. ,,Daar kwam 1500 man op af, toen deden ze hun behoefte hier achter tegen de schutting." Toch zou ze de camping niet nog een jaar in de buurt willen hebben. ,,Het is hoe dan ook onrustiger."