Verpeste sfeer, 'schoten' en dealen: ondernemers Spoorzone zijn overlast beu

Toch is die 1 procent een pijnlijke splinter in het oog. Met als uitwas afgelopen donderdagnacht. De details van de vermoedelijke schietpartij zijn vaag. Donderdagnacht klonken er knallen op de parkeerplaats, op (niet scherpe) camerabeelden van de Hall of Fame zijn schimmige gedaantes en flitsen te zien. Daarna scheurden twee auto's weg. Gewonden vielen er niet, lijkt het.



Maar het is wel de druppel die die de emmer over deed lopen.



Bram van Halteren, beheerder van het skatepark, was in de Hall of Fame (Hof) toen het gebeurde. Het incident ligt, vindt 'ie, in het verlengde van wat er bijna elke dag speelt. Oudere 'hangjongeren' die de sfeer verpesten en dealen. ,,Zulke pakketten", hij houdt zijn handen een halve meter uit elkaar, ,,die van de ene auto in de andere auto worden gezet."



Hij is het na donderdagavond beu, wil dat de gemeente werk maakt van de veiligheid in het gebied. ,,Mensen gaan stappen bij de Hall of Fame, Boemel, RAW en in Club Smederij. Beschouw het dan als de binnenstad en hang er op zijn minst ook camera's op. Denk ook aan alle kids die hier buiten spelen of naar het skatepark komen."