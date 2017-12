Welstand stuurt 'oranje joekels' terug naar afzender: 'Te dominant aanwezig'

Havenfestival Wintergloed: 18 locaties, tientallen optredens & een lam­pi­on­nenop­tocht

7 december Do 7 dec: De Piushaven is zaterdag het sfeervol verlichte toneel voor een bijna kilometer lange culturele voorstelling 'in winterse sferen'. Wintergloed is de naam van het festival dat zaterdagavond aan de haven neerstrijkt.