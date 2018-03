Willem II-straat: Na 34 jaar zingt 'het nijlpaard' een ander deuntje

De winkel is heringericht en voert een paar ingrijpende veranderingen door. Tientallen jaren zat Meijboom zelf een beetje weggemoffeld achterin het pand, nu zit de speelgoedmaker voorin: achter de balie van zijn inkoop- en reparatieatelier. Zo kunnen de mensen meekijken terwijl 'de man met de rechterhanden van goud' spullen opknapt.



,,Dat we oud speelgoed inkopen om op te knappen, wisten de meeste mensen niet, ook niet dat we speelgoed repareren. Dat was altijd een klein onderdeel van de speelgoedwinkel, op deze manier treedt het echt op de voorgrond."



Een hoek bij het atelier is ingeruimd voor oude bordspellen. Achter Meijboom staat een kast vol kleine lades bomvol spullen voor reparaties. Er zitten houten wielen voor poppenwagens in, kraaltjes, cijferplaatjes voor Rummikub, oude wasknijpers en houten eieren.



Wat 'ie met die eieren doet? Meijboom glimlacht. ,,Weet ik ook niet precies, in Duitsland doen ze er een touwtje aan en hangen ze die in de boom."